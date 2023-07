Twee Nederlandse jongens dobberden 17 uur rond op de Noordzee in een kapot zeilbootje

Twee jonge zeilers uit het Nederlandse Groningen hebben 17 uur lang rondgedobberd op de Waddenzee, nadat hun bootje was omgeslagen. Dat meldt BN DeStem. “De wind was harder geworden, dat was niet voorzien.”

Een 19- en 21-jarige zeiler waren maandag gaan varen, een derde vriend zou meegaan maar kon uiteindelijk toch niet. Hij hield wel contact met hen en kreeg tal van foto’s van hun reis, tot er plots niets meer binnenkwam. Om 23 uur waarschuwde hij uiteindelijk de kustwacht. Pas de volgende dag om 7 uur ’s ochtends werden de twee gelokaliseerd.

“Het bleek dat ze verrast waren door een golf van achteren op het bootje. De wind was harder geworden, dat was niet voorzien. Ze waren omgeslagen en lagen dus ineens in het water”, vertelt Karla Knol van de KNRM Eemshaven aan BN DeStem. “Gelukkig waren ze zo helder van geest om elkaar te helpen en het bootje hebben ze weer weten om te keren. Het is 6 meter lang, niet heel groot dus, maar dat ze dat is gelukt, is toch erg knap. Maar hun telefoons en al hun spullen waren ze kwijt, dus konden ze niemand waarschuwen. En de mast was gebroken. Ze hebben zelfs ’s nachts de helikopter zien vliegen en reddingsboten zien varen, we waren met vijf boten op zoek, maar ze konden geen enkel sein geven. Ze hadden niks meer, geen telefoons, geen lichtkogels.”

De jongens werden veilig op het droge gebracht door de KNRM, waar ze ook herenigd werden met hun familie en vrienden.