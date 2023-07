Obligatierentes Verenigde Staten schieten omhoog

De rente op Amerikaans staatspapier is donderdag plots flink de hoogte in gegaan. Cijfers over aanwervingen in de VS lagen boven de verwachtingen, waardoor beleggers de kans zien toenemen dat de centrale bank verdere renteverhogingen zal aankondigen.

Amerikaanse bedrijven hebben in de voorbije maand bijna een half miljoen jobs gecreëerd, zo bleek uit data van onderzoekskantoor ADP. Dat was ruim het dubbele van wat economen hadden verwacht. “De sterkte van de Amerikaanse arbeidsmarkt is bijna ongelofelijk”, citeerde persagentschap Bloomberg een investeerder op Wall Street.

De rente op staatspapier schoot in een reactie op het nieuws de hoogte in. De rente op 2 jaar ging boven 5 procent tot het hoogste niveau in 16 jaar. De tienjaarsrente kwam voor het eerst sinds maart boven 4 procent uit.

De jobcijfers geven aan dat de Amerikaanse economie het goed doet, wat kan betekenen dat de centrale bank de rente verder zal moeten verhogen om de inflatie te beteugelen. De volgende meeting van de Federal Reserve is op 26 juli. Uit notulen van de vorige vergadering in juni bleek al dat er geen eensgezindheid was om de rentestijgingen te pauzeren.

Ook in Europa stijgen de langetermijnrentes. De Belgische rente is in de namiddag gestegen boven 3,2 procent. Een hogere langetermijnrente maakt lenen voor een woning duurder en is ook slecht nieuws voor de overheid, als ze in de toekomst geld moet ophalen op de financiële markten.