Britse regering moet WhatsApp-berichten van Boris Johnson afstaan

De commissie had om tekstberichten gevraagd van tientallen personen, onder wie de oud-premier. De regering van de huidige premier Rishi Sunak, die minister van Financiën was onder Johnson, voelde daar niets voor. De rechter moest zich daarom uitspreken over welke bevoegdheden de commissie had bij het opvragen van informatie.

De regering had volgens de BBC betoogd dat sommige berichten simpelweg niet relevant waren. Er zou ook informatie in staan over het privéleven van allerlei hooggeplaatste figuren. De voorzitter van de onderzoekscommissie, barones Heather Hallett, wilde zelf beslissen welke informatie bruikbaar was voor haar onderzoek. Johnson vond dat ook geen probleem.

Het High Court concludeerde uiteindelijk dat het onvermijdelijk is dat onderzoekers ook materiaal in handen krijgen dat minder relevant is. De rechters vonden dat geen reden om opgevraagde informatie niet te verstrekken. De conservatieve regering heeft laten weten dat geen beroep meer wordt aangetekend tegen die uitspraak.

De linkse oppositie is niet te spreken over het juridische getouwtrek. De vicevoorzitter van Labour, Angela Rayner, klaagde volgens Sky News dat Sunak “tijd en belastinggeld verspilt met zinloze rechtszaken die alleen dienen om bewijs achter te houden voor het covid-onderzoek.” Ze noemde de uitspraak een “vernedering” voor Sunak.