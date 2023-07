Parijs en New York vangen bot met klimaatzaak tegen TotalEnergies

De rechtszaak van ngo’s en een resem besturen, waaronder de steden Parijs en New York, tegen TotalEnergies is niet-ontvankelijk verklaard door een rechtbank in Parijs. De klagers wilden met de zaak de Franse energiereus verplichten zijn strategie af te stemmen op het klimaatakkoord van Parijs.

Het Franse persagentschap AFP kon het vonnis inkijken. De rechtbank oordeelde dat de coalitie van klagende partijen de voorwaarden niet gerespecteerd heeft die horen bij de onderhandelingsfase die de Franse wet voorziet bij het neerleggen van een dergelijke klacht. De Franse wet voorziet dat een klacht mogelijk is tegen een groot Frans bedrijf dat verzaakt aan zijn “waakzaamheidsplicht” inzake de risico’s voor mens en milieu bij zijn activiteiten.

De rechtbank wijst daarbij naar de start van de hele procedure met een ingebrekestelling van 19 juni 2019. Deze ingebrekestelling was niet voldoende om de rechtszaak aan te spannen. De ingebrekestelling kon niet als basis voor onderhandelingen dienen voorafgaand aan de afgifte van de dagvaarding.

Akkoord van Parijs niet respecteren

Een coalitie van zes organisaties en zestien besturen onder leiding van de verenigingen Sherpa en Notre Affaire à tous was naar de rechter gestapt met de vraag tot opschorting van nieuwe fossiele projecten van TotalEnergies. De opschorting werd gevraagd als voorlopige maatregel, totdat de rechtbank zich ten gronde uitspreekt over hun vraag dat de Franse groep haar klimaatstrategie in overeenstemming zou brengen met het klimaatakkoord van Parijs. TotalEnergies was eind mei voor de rechter verschenen.

De klimaatactivisten verwezen naar een rapport van het klimaatpanel (IPCC) uit 2021, waarin ook werd gezegd dat het nodig was om alle nieuwe fossiele projecten te stoppen om het akkoord van Parijs te respecteren.

TotalEnergies noemde de vraag destijds “deloyaal” en “disproportioneel”. De groep verklaarde dat ze haar klimaatplan sinds de eerste versie in 2018 alleen maar versterkt heeft. Ze wil de komende jaren een derde van haar investeringen gebruiken voor groene energie, maar blijft voorlopig ook actief in olie en gas.

De tegenstanders hoopten op een Franse versie van de zaak-Shell. In 2021 veroordeelde een Nederlandse rechtbank Shell tot het versnellen van zijn plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Shell ging in beroep. De zaak was aangespannen door ngo’s.