Russische soldaten, nu krijgsgevangenen: “Commandant was high van de pillen”

“Ik geef me over, ik geef me over”, riep Sergei nog, maar de Oekraïense soldaten verstonden hem niet en gooiden twee handgranaten in het schuttersputje waarin hij en twee andere Russische soldaten zich hadden verscholen. Hij overleefde het, de twee anderen niet. Zijn commandant was toen al gevlucht.

“Ik zat vast in de loopgraven. Anderen die ook wilden vluchten werden neergemaaid door machinegeweren of door tanks”. Toen hij de Oekraïners zag naderen, dook hij het schuttersputje in, met zijn twee collega’s. Een ervan probeerde via een walkie-talkie nog artilleriesteun te krijgen voordat hij door granaatscherven om het leven kwam.

“Maar onze artillerie werkte zoals gebruikelijk niet. Toen probeerden de onzen Grad-raketten af te vuren, maar die misten. Op dat moment zag ik de Oekraïners naderen en wilde mezelf overgeven. Waarop ze die granaten gooiden”.

LEES OOK. Waar staat Oekraïne een maand na de start van het tegenoffensief? “Plan A is mislukt, dus zijn ze van strategie veranderd” (+)

(Lees verder onder de foto)

Het Oekraïense tegenoffensief is ongeveer een maand aan de gang, maar van grote terreinwinsten is vooralsnog geen sprake. — © AP

Avontuur

De Russische soldaat ’Sergei’ kan zijn avontuur nog navertellen. Bij hoge uitzondering kreeg het Amerikaanse CNN toegang tot een aantal bij Bachmoet gevangen genomen Russische soldaten. De nieuwszender gebruikt voor de soldaten die het sprak schuilnamen. De krijgsgevangenen, die vrijuit konden spreken, verhalen vooral van een slechte moreel onder de Russische rangen.

Twee ervan, ’Slava’ en ’Anton’, behoorden tot Storm Z, de Russische legereenheid die bestaat uit voormalige gevangenen. Er was hen in de gevangenis verteld dat ze enkel veroverd gebied achter het front moesten bewaken en dat ze geen gevechtstaken zouden uitvoeren. Maar na een training van slechts twee weken werden ze tóch naar het front gestuurd.

LEES OOK. “Zwaarste aanval sinds begin van de oorlog”: vier doden na Russische raketaanval op Lviv, vijftig huizen verwoest

Gevangenenruil

De Russische mannen zitten tijdelijk vast in een geïmproviseerde cel, die meer doet denken aan een hol in de grond met amper luchtverversing. Het is de bedoeling dat ze binnenkort worden overgedragen aan de Oekraïense veiligheidsdienst om vervolgens te worden geruild tegen Oekraïense krijgsgevangenen. Alleen zijn de Russen er niet happig op om hun eigen voormalige gevangenen weer terug te nemen.

Als een Oekraïense commandant tegen de CNN-verslaggevers geëmotioneerd verteld dat hij die dag twee kameraden heeft verloren, reageren de twee krijgsgevangenen herhaaldelijk dat ze niet op de Oekraïners gevuurd hebben. Waarop Anton gelaten zegt: “Dood ons maar”.

Dat doet de commandant in woede ontsteken. “Wie heeft g*dverd*mme jullie verteld dat we jullie doodschieten of aan stukken snijden? Wij doden niet, wij snijden jullie ballen er niet af of jullie keel door. Wat jullie zelf wel op video opnemen”, schreeuwt de commandant, doelend op video’s die op online circuleren waarop gevangen Oekraïense soldaten worden gemarteld en gedood. Dat de Russen gevangen genomen Oekraïners castreren voordat ze als krijgsgevangenen worden geruild is een zeer veel gehoord gerucht.

Slava en Antron vertellen, net zoals Sergei de contractsoldaat, over de slechte leefomstandigheden aan de Russische kant. Om water en eten te krijgen moeten ze vaak eerst vijf kilometer teruglopen, soms door mijnenvelden die door hun eigen troepen zijn aangelegd. De commandant van Slava en Anton was ook een oud-gevangene. Hij had de gewoonte op de pijnstillers van de soldaten in beslag te nemen om daar zelf high van te worden. Waarna onbegrijpelijke orders gegeven werden, zoals aanvallen terwijl ze onder zwaar mortiervuur lagen.

(Lees verder onder de foto)

© AP

Desertie

Sergei hoopt dat zijn verwondingen zwaar genoeg zijn om niet nog een keer naar het front te worden gestuurd. Nadat zijn eerste contract was afgelopen en hij naar huis mocht, kwam er een officier aan de deur en werd hij gedwongen om nog een keer bij te tekenen. Anders zou hij beschuldigd worden van desertie.

Anton en Slava zijn er niet zeker van dat terug in eigen land de situatie voor hen beter zal worden. Rusland heeft onlangs de straffen op ’vrijwillige overgave’ verhoogd tot tien jaar cel. Anton is sceptisch: “Ik weet het niet, het is een moeilijke vraag. Maar als ik kijk naar de geschiedenis van ons land, dan zie ik dat zulke dingen vaker zijn gebeurd”. Ongetwijfeld zal hij daarbij het lot van Russische krijgsgevangenen in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog voor ogen hebben. Die werden na de overgave van Berlijn linea recta naar de Goelag gestuurd waar ze haast allemaal omkwamen.