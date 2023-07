Silvio Berlusconi laat 100 miljoen euro na aan zijn 33-jarige vriendin

De 33-jarige Fascina is parlementslid voor Forza Italia, de politieke partij die Berlusconi zelf heeft opgericht. Sinds drie jaar vormde ze een koppel met de controversiële Italiaanse ex-premier. De twee waren niet getrouwd, maar organiseerden in 2022 wel een ceremonie om hun liefde te vieren. En uit het testament van Berlusconi blijkt nu ook dat hij op die drie jaar een hechte band heeft opgebouwd met Fascina, die een belangrijke rol wordt toegedicht in de toekomst van de partij.

Berlusconi laat haar om en bij de 100 miljoen euro na, evenveel als hij zijn broer Paolo schenkt. Het grootste deel van zijn zakenimperium zal dan weer worden overgedragen aan zijn oudste zoon Pier Silvio Berlusconi. Marcello Dell’Utri, die ooit nog werd veroordeeld voor banden met criminele organisaties, laat de excentrieke politicus 30 miljoen euro na.

Het vermogen van Berlusconi werd geschat op zo’n 6,8 miljard euro. De Italiaanse wet schrijft voor dat Berlusconi’s vijf kinderen twee derde van de erfenis krijgen, in gelijke delen. De rest kon hij zelf naar goeddunken verdelen.