Jongeman raast met 164 kilometer per uur “richting zijn vriendinnetje” en riskeert rijverbod

Een jonge Antwerpenaar moest zich voor de Mechelse politierechter verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding op de Ring in Lier. Hij werd er geflitst met een snelheid van 164 kilometer per uur. Op de Ring mag maximum 70 worden gereden.

De Antwerpenaar werd om 5.30 uur geflitst. “Excuses kunnen voor zo’n overtreding nooit worden ingeroepen”, vond de openbare aanklager. Die eiste 720 euro boete en een rijverbod van een maand.

Advocaat Thibaud Delva stelde voor om zijn cliënt een vorming rond verkeersveiligheid te laten volgen. “Hij had destijds een vriendinnetje in de regio Lier. Zij had hem die ochtend gebeld en gevraagd om langs te komen. Hij is uit zijn bed gesprongen en naar Lier vertrokken. Hij was nog een beetje de slapers uit zijn ogen aan het wrijven en lette niet echt op de snelheidsmeter”, klonk het.

Ondertussen heeft de man geen auto meer en doet hij alle verplaatsingen met een bromfiets. “Ik had niet door dat ik zo snel reed. Ik wil me excuseren. Ik wou gewoon snel bij mijn vriendin zijn. Dat was niet echt zo slim”, reageerde de jongeman zelf.

De politierechter heeft de zaak in beraad genomen en zal snel een vonnis vellen. (tdk)