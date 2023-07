Boem. Anderlecht heeft de jacht op Louis Patris (22) gewonnen. Patris is de nieuwe rechtsback in het Lotto Park, maar wie is die jonge Belg? Hij werd ooit weggestuurd bij Standard en ook bij OHL vond coach Marc Brys hem eerst te flauwtjes. Tot Patris aan de slag ging met een specialist in gevechtsporten en letterlijk wakker werd geschud.