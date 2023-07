Drie mensen verongelukken tijdens terugkeer van begrafenis in Frankrijk

Op de terugweg van een begrafenis zijn woensdag drie bejaarden in Frankrijk om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen.

De 72-jarige automobilist en twee vrouwen van 72 en 84 jaar oud die met hem meereisden, waren op slag dood bij de frontale botsing op een rijksweg tussen Poitiers en Limoges in het westen van het land, zo meldde de krant Le Parisien donderdag.

De chauffeur van de vrachtwagen was in shock na het ongeval. Volgens zijn relaas kwam de personenwagen op een recht stuk van de weg op zijn rijstrook terecht. In het wrak van de auto vonden de reddingsdiensten ook een dode hond.