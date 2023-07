Het sportkamp ‘sportiek’ vindt plaats in De Groene Meersen in Zedelgem. — © cca

Zedelgem

Twee kleine kinderen, onder wie een 5-jarige jongen, konden afgelopen dinsdag onopgemerkt ontsnappen van een sportkamp in complex De Groene Meersen in Zedelgem. “De organisatie Sportiek had niet eens opgemerkt dat onze kinderen verdwenen waren”, zegt C.V., mama van een van de kindjes, verontwaardigd.