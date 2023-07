Van Quickenborne (Open VLD) niet gediend met kritiek van Demir (N-VA) over vrijlating pedofiel: “Maar we moeten hier lessen uit trekken”

De vrijgelaten pedofiel Pieter C. (68), tijdens de zitting voor het Antwerpse hof van beroep in 2016.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kan het maar matig appreciëren dat zijn Vlaamse collega Zuhal Demir (N-VA) verbolgen reageerde op de vervroegde vrijlating van pedofiel Pieter C. (68). “Toch moeten we hier lessen uit trekken.”

“Wat je als politicus vooral niet moet doen, is commentaar geven op een beslissing van een rechter in een individueel dossier.” Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) haalde donderdagnamiddag in de Kamer een recent citaat aan van N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever. Een citaat in De afspraak in de nasleep van de hele Reuzegom-heisa om subtiel te sneren naar Zuhal Demir (N-VA). Zij reageerde woensdag in onze krant verbolgen op de vervroegde vrijlating van pedofiel Pieter C. (68), die eind april na zeven van de negentien jaar cel uit de gevangenis mocht. “Slachtoffers verdienen een veel betere justitie dan dit”, zei Demir.

Van Quickenborne donderdag in de Kamer. — © BELGA

“Slachtofferorganisaties beter informeren”

Wel gaf de justitieminister toe dat er lessen moeten getrokken worden uit heel deze zaak. “Dat is onze plicht ten aanzien van slachtoffers van seksueel geweld.” Hij had ook oren naar de kritiek van Heidi De Pauw van Child Focus, die het bijzonder betreurenswaardig vond dat de Gentse strafuitvoeringsrechtbank niet de moeite had gedaan om Child Focus als burgerlijke partij te informeren over hun beslissing. Dat is geen verplichting, vermits Child Focus de facto zelf geen slachtoffer is.

“Er is reeds een wet gestemd om burgerlijke partijen vroeger en gepaster te informeren. Ook de slachtofferorganisaties verdienen dat”, zei hij. Van Quickenborne pleitte er ook voor om de huidige beveiligingsperiode voor seksueel delinquenten “met open geest te herbekijken.” In het specifieke geval van Pieter C. mocht hij perfect wettelijk na een derde van de uitgezeten straf onder voorwaarden vrijgelaten worden.