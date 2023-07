Fanny (32) kreeg een ‘verboden’ bakfiets-begrafenis: “Ik dacht: ‘Haar kunnen we toch niet in een lijkwagen vervoeren?’”

Na een tragisch ongeval kreeg de Brusselse Fanny (32) een opmerkelijke begrafenis. Omdat ze fietsactivist was, bouwden haar vrienden een bakfiets om. Zo moest ze niet met een lijkwagen naar haar laatste rustplaats gebracht worden. Maar strikt gezien is dat niet toegelaten. Een begrafenisondernemer en een Brussels gemeenteraadslid willen daar verandering in zien. “Het zou mooi zijn mocht de wet haar naam dragen.”