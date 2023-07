Nog nooit zaten de politieke partijen op zo een grote berg geld. Door een indexering dikten de dotaties aan tot 78 miljoen euro. Maar het vermogen van de 12 partijen die in de Kamer zetelen ging nog forser de hoogte in. Samen beschikken ze nu al over 165 miljoen euro, een historisch hoog bedrag. En een bedrag dat leidt tot vier inzichten.