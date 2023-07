722 bedrijven maakten overwinst van ruim 1 biljoen dollar

Wereldwijd hebben 722 bedrijven samen in 2021 en 2022 telkens een overwinst gemaakt van ruim een biljoen dollar (ruim 999 miljard euro). Dat kan voor Oxfam niet door de beugel in tijden van crisis: samen met ActionAid dringt Oxfam aan om die overwinst bijkomend te belasten.

Een overwinst overstijgt de gemiddelde winst gemaakt in de voorgaande vier jaren met meer dan 10 procent. Dat bedrag ging de voorbije twee jaar met 89 procent omhoog, “terwijl prijzen en rentetarieven stijgen en miljarden mensen moeten bezuinigen of hongerlijden”, aldus Oxfam.

Oxfam en ActionAid stellen daarom voor om de overwinsten te belasten met 50 tot 90 procent. In het zwaarste geval had zo’n belasting vorig jaar 947 miljard dollar opgeleverd, zegt Oxfam. “Dat geld kan gebruikt worden om de armoede en de klimaatcrisis aan te pakken.”

Graaiflatie

“Voor het eerst in 25 jaar stegen zowel extreme rijkdom als extreme armoede”, benadrukt Oxfam. Die kloof is onder meer te wijten aan de gestegen energieprijzen. Terwijl een armoedecrisis heerste, haalden 45 energiebedrijven gemiddeld 237 miljard dollar op aan overwinst. Dat geld vloeide naar de rijke aandeelhouders, zegt Oxfam. Daardoor zouden er op de wereld nu 96 energiemiljardairs zijn met een gecombineerd vermogen van bijna 432 miljard dollar, 50 miljard meer dan in april vorig jaar.

Ook verschillende voedingsbedrijven, farmaproducenten en banken staan in de lijst oververdieners. Volgens Oxfam zijn ze allemaal schuldig aan de tegenwoordig veelbesproken ‘graaiflatie’. Die term suggereert dat bedrijven door prijsstijgingen zelf inflatie in de hand werken.

“De enorme bedrijfswinsten vielen ook samen met loonsverlagingen en de achteruitgang van arbeidsvoorwaarden van werknemers”, klinkt het. Oxfam schat dat de hoogst betaalde CEO’s in vier landen in 2022 een reële loonsverhoging van 9 procent kregen, terwijl de lonen van werknemers met 3 procent daalden.