Hogeschool Odisee en Arteveldehogeschool gaan strategische alliantie aan

De hogescholen willen samen maatschappelijke uitdagingen aanpakken, zoals het lerarentekort, de noden in de zorg en artificiële intelligentie.

De twee hogescholen bereiken samen ongeveer 25.000 studenten in Gent, Brussel, Aalst, Sint-Niklaas, Dilbeek en Oudenaarde. Ze zeggen ook complementair te zijn in hun opleidingsaanbod, in regionale inbedding en in internationalisering.

“De structurele samenwerking versterkt de ambitie en slagkracht om nog beter te antwoorden op de noden van studiekiezers en de samenleving”, legt Odisee-directeur Ann Verreth uit.

Langere termijn

In eerste instantie zal de alliantie focussen op het uitwerken van strategische projecten. Zo zullen Artevelde en Odisee samenwerken rond de aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals het lerarentekort, de noden in de zorg, STEM, artificiële intelligentie en internationalisering.

Later moet blijken wat de alliantie op langere termijn kan betekenen. Dat is afhankelijk van de intensiteit van de samenwerking en de impact van de projecten, klinkt het.

“Hogescholen zijn de drijvende kracht in de vorming van professionals in alle sectoren”, verklaart Tomas Legrand, algemeen directeur van Arteveldehogeschool. “Ook in het hoger onderwijs ligt een van de sleutels in meer en nieuwe vormen van samenwerking.”