IT-bedrijven en softwareontwikkelaars vechten hervorming auteursrechten aan

De zeven IT-bedrijven laten zich vertegenwoordigen door de advocaten Wouter Verhoeye (Argo Law) en Maxime Vermeesch (Techtax). Een zeventigtal individuele softwareontwikkelaars gingen in op een oproep van de advocaat Claude Katz.

Sinds 2008 worden auteursrechten onderworpen aan gunstigere belastingtarieven. Het fiscaal stelsel was aanvankelijk bedoeld voor schrijvers en kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld architecten, softwareontwikkelaars en advocaten maken er gebruik van.

Volgens de federale regering wordt het systeem te ruim toegepast “als gevolg van onduidelijke definiëring”. Daarom heeft ze het toepassingsgebied naar de groepen waarvoor het fiscaal gunstregime in het leven werd geroepen, aangepast. Het toepassingsgebied wordt dus strikter geïnterpreteerd.

“Het is ongezien dat een wet wordt aangevochten vanwege de interpretatie van de minister (van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), red.)”, zegt advocaat Verhoeye. “Veel fiscaal advocaten menen dat auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s nog altijd onder het toepassingsgebied vallen. Maar de minister is het hoofd van de administratie, die volgt wat hij zegt. Dat zagen we direct: de Dienst Voorafgaande Beslissingen is gestopt met het afleveren van positieve rulings voor computerprogramma’s.”