VS wil Oekraïne clusterbommen leveren, maar mensenrechtenorganisatie smeekt om dat niet te doen

Het Witte Huis meldde donderdag dat het de levering van clustermunitie aan Oekraïne “actief overweegt” en volgens Amerikaanse defensiefunctionarissen zal de regering vrijdag een nieuw steunpakket aankondigen met daarin voor het eerst duizenden van zulke wapens.

Kiev hengelt al even naar de munitie en had er bij Amerikaanse congresleden op aangedrongen druk uit te oefenen op het Witte Huis om de levering van clusterbommen goed te keuren. Ze zouden het tegenoffensief vooruithelpen door Oekraïne in staat te stellen Russische stellingen te treffen.

Archiefbeeld, juli 2022: de overblijfselen van een clusterbomdrager in de Oekraïense stad Slaviansk. Er kwamen zes mensen om. — © ZUMA Press

Het Amerikaanse leger gelooft ondertussen ook dat clusterbommen effectief zouden zijn tegen Russische troepen in sterke, “ingegraven” verdedigingsposities, zei een Pentagon-functionaris onlangs. “Veranderende omstandigheden op het slagveld” in de laatste twee weken zouden de Amerikanen overtuigd hebben.

Derde van slachtoffers kinderen

Clusterbommen worden gedropt door vliegtuigen, raketten of artillerie. Ze breken uiteen in de lucht, waarbij tal van kleinere bommen over een ruim gebied neerkomen en iedereen in de buurt met grote waarschijnlijkheid zwaar verwonden of doden. De doelwitten van clusterbommen zijn daardoor onvermijdelijk willekeurig. Een derde van hun geregistreerde slachtoffers zijn kinderen, volgens Reuters. Bijna twee derde van de slachtoffers van clusterbommen zijn mensen die geraakt worden terwijl ze aan hun gewone, dagelijkse activiteiten bezig zijn.

Archiefbeeld, augustus 2022: inwoners van Charkov wandelen langs de plek waar een man omkwam door een Russische clusterbom. — © ZUMA Press

Bovendien zijn de kleine bommen die vrijkomen dan wel ontworpen om te ontploffen als ze de grond raken, maar gebeurt dat lang niet altijd. In recente conflicten ontplofte tot 40 procent van de bommen niet bij impact, volgens het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Zo kunnen ze nog jaren- of zelfs decennialang een gevaar vormen voor burgers in de regio. Amerikaanse functionarissen beweren wel dat de munitie die de VS zou leveren een verminderde “dud rate” of mislukkingsgraad zou hebben: er zouden minder onontplofte bommen zijn die later nog burgerdoden kunnen veroorzaken.

Clusterbommen werden voor het eerst gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, maar zijn sinds 2008 verboden door zo’n 120 landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten, Oekraïne en Rusland weigerden het verdrag te ondertekenen.

“Mogelijk oorlogsmisdaad”

In een rapport dat donderdag gepubliceerd is, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat Oekraïense raketaanvallen met clusterbommen in de buurt van de door Rusland gecontroleerde Oekraïense stad Izjoem vorig jaar minstens acht Oekraïense burgers gedood hebben en zeker 15 andere burgers verwondden. Eerder had de mensenrechtenorganisatie al gemeld dat Rusland talloze burgerdoden maakte met zijn gebruik van clusterbommen in bevolkte gebieden van Oekraïne. Ook de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties legde het gebruik van clusterbommen door beide kanten vast.

Archiefbeeld, juli 2022: een gebouw in de Oekraïense stad Mykolajiv is beschadigd door een clusterbom. — © Hans Lucas via AFP

Human Rights Watch roept zowel Oekraïne als Rusland op om te stoppen met clusterbommen te gebruiken en vraagt de Verenigde Staten om geen zulke wapens te leveren aan Oekraïne. “Clustermunitie gebruikt door Rusland en Oekraïne doodt burgers nu en zal dat vele jaren blijven doen”, verklaart directeur van de afdeling wapens van Human Rights Watch Mary Wareham. “Beide kanten moeten onmiddellijk stoppen met ze te gebruiken en niet proberen om meer van die indiscriminate wapens (die willekeurige slachtoffers maken, red.) te verkrijgen.”

Clusterbommen aan Oekraïne leveren zal volgens de mensenrechtenorganisatie onvermijdelijk leiden tot langdurig lijden van burgers, en de willekeurige aard van de aanvallen zou een inbreuk zijn op het internationaal humanitair recht. Mogelijk gaat het zelfs om een oorlogsmisdaad, klinkt het.

Turkse bommen

De Verenigde Staten hebben een voorraad liggen van DPICM’s, dual-purpose improved conventional munitions, clusterbommen die in 2016 werden uitgefaseerd.Het Oekraïense leger is onlangs door Turkije geleverde clustermunitie beginnen te gebruiken.