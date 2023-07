Miljoenen Nederlanders belazerd door antivirusscanner: “Je probeert je pc te beveiligen, en je krijgt er spionage voor terug”

Burgerrechtenorganisatie Privacy First wil een schadevergoeding, en sleept de Tsjechische antivirusgigant daarom voor de rechter, meldt het Algemeen Dagblad. “Het is bizar dat uitgerekend dit bedrijf, dat staat voor online veiligheid, ons zo collectief voor de gek heeft gehouden”, zegt een woordvoerder.

In december 2019 kwam Avast onder vuur te liggen toen bekend werd dat het jarenlang gevoelige informatie had verzameld. Het ging hierbij onder andere om Google-zoekopdrachten, bezoeken aan pornowebsites, aankopen op webshops, en zelfs de complete zoekgeschiedenis van klanten. “Het is de omgekeerde wereld. Je installeert een antivirusprogramma om je pc te beveiligen, en je krijgt er spionage voor terug. Wij vinden dit een groot schandaal”, briest de Privacy First-woordvoerder.