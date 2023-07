“Jean-Marie Dedecker werkt aan terugkeer van Lijst Dedecker”

Jean-Marie Dedecker in 2014 — © BELGA

Dedecker zou al enkele maanden gesprekken voeren om in 2024 met Lijst Dedecker deel te nemen aan de Vlaamse en federale verkiezingen. Volgens De Morgen zou ook een handvol burgemeesters hun steun al hebben toegezegd. De partij zou na de zomer (weer) boven de doopvont gehouden worden.

Officieel is het nieuws nog niet, Dedecker wil aan De Morgen enkel kwijt dat hij “daar niks over gaat zeggen.” De plannen worden volgens de krant wel bevestigd in de omgeving van Dedecker.

Dedecker, dezer dagen burgemeester van Middelkerke en onafhankelijk Kamerlid (verkozen op een N-VA-lijst), richtte LDD in 2007 op. De libertaire partij kende toen groot succes bij zijn eerste verkiezingsdeelname, maar verdween in 2014 uit alle parlementen.