R. is een van de bewoners van Triamant. “Ik ben in één klap 250.000 euro kwijt. Dat is toch misdadig?” — © Boumediene Belbachir

Sint-Truiden

“Ik ben in één klap 250.000 euro kwijt. Dat is toch misdadig?.” De bewoners van Triamant in Sint-Truiden, die een obligatie voor een serviceflat gekocht hebben, zijn woest. “Er werd ons een hoge rente en een serviceflat voor het leven beloofd, maar wat blijft daar nog van over? Niks.”