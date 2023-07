Stroomkabel doorgeknipt, bar vernield en planning in brand gestoken: “Triest dat iemand onze fuif zo wou verhinderen”

Een vandaal hield woensdagnacht lelijk huis op het fuifterrein van KSA Drie Koningen in de Hogestraat in Torhout. De KSA’ers hadden overdag een hele dag opgebouwd voor hun twee fuiven dit weekend. “Een vandaal knipte de stroomkabel van onze stroomgroep door, vernielde onze bar, bracht schade toe aan ons podium en stak zelfs onze planning in brand. Triest dat iemand zo onze fuif wilde verhinderen, nochtans hebben we met niemand ruzie”, zeggen hoofdleidsters Charline en Stiene.

KSA Drie Koningen heeft haar lokaal in de Steenveldstraat, maar wijkt al voor het tweede jaar uit naar een weide in een zijstraat van de Hogestraat voor haar jaarlijkse fuif: Kings of Musik. Om die fuif te kunnen organiseren dit weekend, zijn ze een hele week in de weer om alles op te bouwen.

“We zijn blij dat we dit grasveld mogen gebruiken”, zeggen hoofdleidsters Charline en Stiene. “We hebben ook een goede band met de stad en alle buurtbewoners, die ons deze fuif gunnen. Maar donderdagochtend stelden we verbaasd vast dat er heel wat vernielingen aangebracht werden op ons fuifterrein. We zijn echt geschrokken.” (lees verder onder de foto)

De stroomkabel werd doorgeknipt, en de bar werd vernield. — © jhm

Stroomkabel doorgeknipt, brand gesticht

De vernielingen waren niet min. “Alles wat we woensdag al hadden opgebouwd, werd weer vernield. Onze bar, volledig zelf gemaakt en met palen in de grond, lag volledig uiteen. Ons podium werd deels vernield. Daar werden sjortouwen doorgeknipt en ijzeren hengsels van onze vaten overgeplooid.”

“Nog erger was dat de stroomkabel van onze stroomgroep werd doorgeknipt. Alsof iemand wou dat we op die manier zeker geen fuif zouden kunnen houden. Geen stroom is geen muziek, geen verlichting, niets. Zelfs onze planning met taakverdeling werd in brand gestoken. We zijn hier erg van geschrokken.” De politie Kouter kwam langs voor de vaststellingen en ook burgemeester Kristof Audenaert stopte de KSA een hart onder de riem. (lees verder onder de foto’s)

Leidster Emma en hoofdleidsters Charline en Stiene. — © jhm

De planning werd in brand gestoken. — © jhm

Kinderfeest én fuif

De KSA’ers beslisten om de moed niet te laten zakken. Om nieuwe vandalenstreken tegen te gaan, bleven leden ook overnachten op het fuifterrein. “Donderdag bouwen we alles weer op, maar verloren zo wel een dag natuurlijk”, vervolgen Charline en Stiene. “We kregen een nieuwe stroomkabel en hopen dat KSA nationaal dit kan opnemen in de verzekering. We overlegden nog eens met de buurt, maar ook zij waren aangedaan van wat hier gebeurde.”

“Onze fuif gaat zeker door. Zaterdagavond hopen we 500 feestvierders te verwelkomen op Kings of Musik. Met de opbrengsten van die fuif sponsoren we ook onze activiteiten en ons kamp in Poperinge in augustus. Vrijdag organiseren we ons kinderfeest Kids of Musik. Het zou heel erg geweest zijn, hadden we dit allemaal moeten annuleren door een vandaal. Dankzij vele helpende handen kan de fuif toch doorgaan.”

Alles werd terug heropgebouwd. — © jhm