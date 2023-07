Rusland is helft van gevechtseffectiviteit van zijn leger verloren, terwijl Oekraïne maar wapens blijft bij krijgen

Uit verschillende databases blijkt dat Oekraïne nu meer tanks voorhanden heeft dan aan de start van de oorlog. Dat terwijl het aantal Russische tanks gehalveerd is, schrijft persagentschap Bloomberg. Toch wil dat niet zeggen dat Oekraïne nu per definitie de bovenhand heeft.

Persagentschap Bloomberg spreekt in een update over de oorlog in Oekraïne van ‘een verschuiving in het wapenevenwicht’. Het persagentschap refereert naar de Ukraine Support Tracker Database van het Kiel Institute for the World Economy in Duitsland. Uit een laatste update blijkt dat bondgenoten van Kiev sinds het begin van de oorlog 471 nieuwe tanks hebben geleverd. En er zijn er nog 286 onderweg.

© AFP

Als je die cijfers naast die over het verlies van tanks van de Open source intelligence group Oryx legt, dan blijkt dat Oekraïne nu meer tanks ter beschikking heeft dan aan de start van de invasie. Dat terwijl de Russische vloot aan tanks gehalveerd is sinds februari vorig jaar. In totaal zouden er 2.082 Russische tanks vernietigd, beschadigd, achtergelaten of veroverd zijn. Volgens de Militaire Balans van de Londense denktank International Institute for Strategic Studies (IISS) is Rusland aan de oorlog begonnen met 3.417 tanks.

LEES OOK. Waar staat Oekraïne een maand na de start van het tegenoffensief? “Plan A is mislukt, dus zijn ze van strategie veranderd”

Al die data komen ook overeen met een statement dat de Britse Chief of Defence Staff Tony Radakin donderdag in het parlement gaf. “Rusland heeft bijna de helft van de gevechtseffectiviteit van zijn leger verloren”, zei Radakin. “Vorig jaar vuurde het 10 miljoen artilleriegranaten af, maar het kan op zijn best 1 miljoen granaten per jaar produceren. Het is 2.500 tanks kwijtgeraakt en kan op zijn best 200 tanks per jaar produceren.”

Toch is het moeilijk te zeggen wie nu precies de bovenhand heeft. Er zijn veel onzekerheden over zulke cijfers. Beide zijden proberen hun verliezen strikt geheim te houden, zeker van zware artillerie. Binnen vrij beschikbare data worden Russische verliezen ook beter gerapporteerd, dan Oekraïense. Daarnaast zijn er ook geen betrouwbare cijfers over het aantal tanks dat Rusland heeft geproduceerd of reserve heeft.

LEES OOK. Hoofd van Oekraïense inlichtingendiensten in zeldzaam interview: “Rusland staat op de rand van een burgeroorlog”

Yohann Michel, een onderzoeker bij het IISS, wijst erop dat Oekraïne momenteel als doel heeft om land te heroveren. “Ook al is de situatie qua aantallen gelijker, zo werkt het niet”, zegt Michel. “Het probleem is dat Oekraïne nu grondgebied moet terugwinnen, dus het is in de aanval tegen een goed voorbereide verdediging en daarvoor heb je een sterk voordeel nodig Zolang de Oekraïners geen duidelijk voordeel hebben, zullen de kosten om vooruit te komen erg hoog zijn.”

© REUTERS

© EPA-EFE

(sgg)