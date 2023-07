Organisatie bevestigt: “Dit weekend opnieuw grote illegale raveparty in België, op voorhand ingrijpen is vrijwel onmogelijk”

Er wordt dit weekend een nieuwe illegale rave georganiseerd in ons land. Dat heeft een van de organisators aan onze redactie bevestigd. “We maken de precieze locatie pas op het laatste moment bekend”, vertelt K. ons. Maar volgens aanwijzingen van de federale politie zou het op “een oud militair domein” van Attenrode-Wever in Glabbeek in Vlaams-Brabant plaatsvinden.

“Illegale raveparty’s of free party’s, zoals ravers ze noemen, zijn vrije feesten waar elektronische muziek wordt gedraaid. Ze worden meestal georganiseerd door soundsystems, mobiele geluidssystemen bestaande uit een collectief van samenwerkende dj’s en artiesten”, vertelt Pieter-Jan Nerinckx, die zijn scriptie over de free partycultuur schreef.

“De soundsystems vragen geen vergunningen aan. Daardoor is er geen geluidsrestrictie, geen security en geen einduur. Bovendien hangt er een geheimzinnige communicatie rond. Er wordt geen reclame gemaakt op sociale media, alles verloopt via gesloten chatgroepen of sms”, weet Pieter-Jan.

Spotters

Volgens aanwijzingen van de federale politie zou de illegale raveparty georganiseerd worden op het oud militair domein van Attenrode-Wever in Glabbeek in Vlaams-Brabant. Volgens de burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij), heeft de politie onlangs spotters opgepakt die de omgeving aan het verkennen waren om er een raveparty te organiseren.

Reekmans wil het zekere voor het onzekere nemen. “Ik heb meteen de veiligheidscel samengeroepen en samen hebben we een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. Er komt verhoogde politiebewaking op de plek waar de rave mogelijk door zou gaan en er zijn drones ingezet om betreders op te sporen. Daarnaast hebben we ook alle toegangswegen naar het oud militair domein afgezet met zeecontainers. Daardoor kan je met geen enkel voertuig het domein nog bereiken”, legt de burgemeester uit. “We willen wat er in Sint-Truiden is gebeurd koste wat het kost vermijden.”

Volgens een van de organisatoren van de rave is op voorhand ingrijpen vrijwel onmogelijk. “We zetten de stages pas op wanneer de feestgangers al aanwezig zijn. Bovendien maken we de locatie pas op het laatste moment bekend. Zo verzekeren we dat de politie de boel niet afbreekt voordat het feest kan beginnen”, legt K. uit.

Belgitek

Het is niet de eerste keer dat er in ons land een free party wordt georganiseerd. Eind april nog was er Belgitek op het militair domein in Brustem (Sint-Truiden). Toen zakten er naar schatting meer dan 10.000 mensen af naar het Limburgse dorp.

De nationale veiligheidscel - waarin zowel de lokale en federale politie als de militaire diensten zitten - besloot om het terrein dat weekend niet te ontruimen omdat het volgens hen “voor chaos en verschrikkelijke situaties zou hebben gezorgd”.

Er kwam heel wat kritiek op die aanpak omdat er na het feest veel afval achterbleef. Volgens het Agentschap Natuur en Bos hadden de ravers ook schade aangericht aan de lokale fauna en flora.