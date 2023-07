Ongerustheid rond kerncentrale Zaporizja neemt toe door nieuwe satellietbeelden van vijf “ongeïdentificeerde witte vormen” op dak

Op de beelden zijn vijf “ongeïdentificeerde witte vormen” waar te nemen op het dak van reactor 4, maar het is niet mogelijk om uit te maken om wat voor objecten het gaat. De beelden werden gemaakt door het gespecialiseerde bedrijf Planet Labs, op woensdag 5 juli.

Een dag eerder had de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog gewaarschuwd dat Rusland van plan was om explosieven te plaatsen op de kerncentrale. “We beschikken over informatie van onze inlichtingendiensten dat de Russische troepen objecten die lijken op explosieven hebben geplaatst op de daken van verschillende generatoren van de kerncentrale”, klonk het. “Mogelijk om een aanval op de centrale te simuleren, of misschien plannen ze een ander scenario.”

Op beelden die dinsdag gemaakt werden, waren de vijf witte objecten nog niet te zien. Dat betekent echter niet de objecten zich er nog niet bevonden, want de zichtbaarheid zou kunnen afhangen van het beschikbare licht op het moment dat de satellietfoto’s gemaakt werden.

Op dit beeld, gemaakt op dinsdag 4 juli, zijn de objecten niet te zien. — © Planet Labs

Toegang voor neutrale waarnemers

Volgens Darya Dolzikova van de Britse denktank Royal United Services Institute is het voorbarig om zwaarwichtige conclusies te verbinden aan de nieuwe beelden. “Het is niet duidelijk of die objecten gerelateerd zijn met de explosieven waarvan de Oekraïense inlichtingendiensten spraken. Maar ze tonen wel nogmaals hoe belangrijk het is om het Internationaal Atoomenergieagentschap IEAE de toegang te geven waar ze om vragen.”

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, staat al sinds 4 maart 2022 onder Russische controle. Het IAEA vraagt de Russen al langer om toegang tot de daken van twee reactoren, turbinehallen, en bepaalde delen van het koelsysteem van de centrale, om de aanwezigheid van explosieven uit te sluiten. “Onze experts moeten de feiten op de grond kunnen verifiëren”, zei IAEA-directeur Rafael Mariano Grossi daarover. “Hun onafhankelijke en objectieve rapportering zou de huidige situatie op de site kunnen verduidelijken, wat in de huidige situatie cruciaal is”