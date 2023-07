Ook BNP Paribas Fortis verhoogt spaarrente

In navolging van verschillende andere grootbanken verhoogt nu ook marktleider BNP Paribas Fortis de spaarrente. Dat meldt de bank.

Op een gewone spaarrekening gaat de basisrente omhoog van 0,15 naar 0,25 procent, de getrouwheidspremie stijgt van 0,10 naar 0,25 procent. Op de spaarrekening Plus van Fortis, Fintro en Hello bank! – die beperkt is tot maximaal 100.000 euro – blijft de basisrente op 0,50 procent liggen, maar de getrouwheidspremie gaat omhoog van 0,75 naar 1 procent.

Voor de Pro-spaarrekening, voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen, en andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, wordt de basisrentevoet ook aangepast van 0,15 naar 0,25 procent, de getrouwheidspremie gaat daar van 0,10 naar 0,25 procent.

De verhogingen gaan in op 1 augustus. De vorige verhoging dateerde van 1 februari. De banken stonden al langer onder druk om hun rentes te verhogen. Begin juni kondigde Belfius als eerste een verhoging aan. Intussen waren onder meer KBC, Keytrade en Deutsche Bank dat voorbeeld al gevolgd. BNP Paribas Fortis verwijst voor de verhoging naar “de huidige marktomstandigheden”.

Concurrentie met staatsbon

Eerder deze week kondigde federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan dat de overheid opnieuw een staatsbon zal uitgeven. Wellicht komt die in september op de markt. Met de uitgifte hoopt de minister de concurrentie met de spaarboekjes te kunnen aangaan en de banken er zo toe aan te zetten de rente te verhogen.

