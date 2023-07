Kameroeners gaan uit hun dak bij het bezoek van Kylian Mbappé, die sneert naar PSG: “Heb nooit beloofd om niet transfervrij te vertrekken”

Kylian Mbappé (24) vertoeft de komende drie dagen in Kameroen, het land van zijn vader Wilfried. Een gans programma is uitgetekend voor de ster van PSG, die met de nodige toeters en bellen ontvangen werd. Een moment om even de transferperikelen achter zich te laten, al is er blijkbaar wel een nieuwe nuance.

Over de toekomst van Mbappé is al ontzettend veel neergepend. De Fransman heeft nog een lopend contract tot de zomer van volgend jaar, plus de optie om er nog een jaar aan toe te voegen. Mbappé gaf eerder al aan die optie niet te lichten waardoor de Fransman in 2024 gratis is op te halen. Paris Saint-Germain houdt in dat geval geen transfersom aan hem over. De club zou hem daarom nu moeten verkopen, maar voor PSG-voorzitter Al-Khelaifi is dat geen optie.

“Mbappé heeft al gezegd dat hij niet gratis zal vertrekken”, aldus PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi eerder deze week in Parijs. “Als iemand hem van gedachten heeft doen veranderen, is dat niet mijn schuld. Onze positie is duidelijk: als Kylian wil blijven, dan willen we dat hij blijft. Maar dan moet hij een nieuw contract tekenen. We gaan de beste speler ter wereld niet gratis wegschenken, onmogelijk. Ik was gechoqueerd en teleurgesteld toen ik hoorde dat hij wil vertrekken. Het ligt niet in zijn aard - hij is een echte gentleman - om op die manier de grootste Franse club te verzwakken. Mbappé moet deze week of de week erna beslissen. Als hij niet verlengt, staat de deur open.”

Het feit dat Al-Khelaifi zijn ongenoegen openbaar bekend maakte, heeft Mbappé en diens entourage tamelijk verrast. Dat de Qatarese voorzitter expliciet benadrukte dat Mbappé aan hem zou toevertrouwd hebben “om nooit gratis te vertrekken”, is in slechte aarde gevallen bij de aanvaller. Het Franse L’Equipe meent dat Mbappé in de voorbije uren in zijn privé heeft laten uitschijnen “die belofte nooit gemaakt te hebben”. Ondanks dat alles, gaat men er in Frankrijk (voorlopig) wel vanuit dat Mbappé zich rond 20 juli aanmeldt voor de voorbereiding van PSG op het nieuwe seizoen. “In Parijs blijven is op dit moment mijn enige optie “, zei Mbappé half juni. Begin juli is dat nog steeds zo.

Bezoek aan Kameroen

De 24-jarige spits is dezer dagen wel niet in de Franse hoofdstad te vinden maar wel in Kameroen, het geboorteland van zijn vader Wilfried. Donderdagavond kwam Mbappé aan in hoofdstad Yaoundé, waar hij door horden fans werd opgewacht en een staande ovatie kreeg. Het Franse RMC Sport weet dat Mbappé in het hotelcomplex van familie van oud-tennisser Yannick Noah zal verblijven. Noah, de laatste Franse winnaar van Roland Garros in 1983, is namelijk één van de organisatoren achter het bezoek van Mbappé.

De komende dagen zal hij enkele scholen bezoeken die ondersteund worden door zijn liefdadigheidsinstelling ‘Inspired By KM’, de premier van Kameroen ontmoeten en in de plaatselijke dorpjes Douala en Djebalé passeren, daar liggen de roots van zijn vader.

“Het is een kans voor hem om de scholen in Yaoundé en Douala te bezoeken die door zijn vereniging Inspired By KM (IBKM) zijn gerestaureerd, om in de voetsporen te treden van zijn voorouders in Djebalé en om tijd door te brengen met jonge Kameroeners”, legt zijn entourage in Parijs uit.

