Gemeente Vorst reageert op uitspraken van Union-CEO Bormans: “We wachten sinds februari 2022 op antwoorden”

De gemeente Vorst heeft vrijdagmorgen in een persbericht gereageerd op de uitlatingen van Philippe Bormans, de CEO van voetbalclub Union. Bormans gaf eerder deze week aan te hopen dat er voor 21 juli duidelijkheid komt over de bouw van een nieuw stadion in Vorst, op de Bempt-site. Het gemeentebestuur van Vorst legt vrijdag uit al bijna anderhalf jaar te wachten op antwoorden van de club.

“De onwil om een oplossing te vinden voor het nieuwe stadion van Union komt niet van onze kant”, zo reageerde de gemeente. “Als bestuur hebben we de club gestructureerde vragen gesteld, zoals we dat doen bij alle particulieren die een project van deze omvang willen bouwen op gemeentegrond. Vanaf februari 2022 hebben we in constructieve geest vragen gesteld. Er kwam nog steeds geen enkel antwoord op de uitdagingen die ons gesteld worden.”

“We vragen aan de voorzitter en de eigenaar van de club om ons een gesprekspartner toe te wijzen, waarmee we onze discussies kunnen voortzetten en werken naar een oplossing toe”, verklaarde Mariam El Hamidine, de burgemeester van Vorst. “We wachten al jaren op een mobiliteitsstudie, we wachten al te lang op de club om de middelen daarvoor in te zetten. Nu moeten we ook al maanden wachten op een serieuze studie om de zaak te becijferen en vervolgens de aankomende aanbevelingen uit te voeren met de regio.”

Bormans had eerder deze week verklaard dat “er kostbare tijd” wordt verloren. De Brusselaars moeten voor hun Europese thuiswedstrijden steeds uitwijken naar andere stadions. “We vragen dat de politiek in Vorst zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus de CEO, die de gemeente vroeg open te staan voor dialoog.