De verwarring rond Jevgeni Prigozjin is compleet. Terwijl eerder was gemeld dat de Wagner-baas na zijn muiterij onderdak had gekregen in Minsk, heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko donderdag laten weten dat Prigozjin momenteel in Sint-Petersburg is en daar niet hoeft te vrezen voor zijn leven.