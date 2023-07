Oekraïense president Zelenski maakt Bulgaarse president met grond gelijk tijdens ontmoeting: “God verhoede dat jij in mijn schoenen zou staan”

Zelenski was naar Sofia gekomen voor overleg over mogelijke wapenleveringen aan Oekraïne, en over Oekraïens lidmaatschap van de NAVO. Maatregelen waar Radev, een voormalig luchtmachtgeneraal en eerder pro-Russisch, tegen is. “Er is geen militaire oplossing voor dit conflict”, en “steeds meer wapens zijn geen oplossing”, klonk het.

Tot grote onvrede van Zelenski, die snoeihard reageerde op de uitlatingen van zijn collega aan de andere kant van de tafel. “God verhoede dat jou dezelfde tragedie zou overkomen, en dat jij in mijn schoenen zou staan”, zei hij. “Als mensen met dezelfde waarden je dan niet helpen, wat zou je dan doen? Zou jij dan zeggen: ‘Poetin, neem maar een stuk Bulgaars territorium?’ Neen, als een echte president zou jij natuurlijk niet toestaan dat iemand anders jouw onafhankelijkheid in het gedrang brengt.”

“Begrijp je mij?”

“Het is jouw recht om Oekraïne niet te steunen”, ging Zelenski verder terwijl Radev niet wist waar te kruipen en vooral veel naar zijn notities staarde. “Maar ik zou graag hebben dat je me goed begrijpt: Rusland voert een vernietigingsoorlog tegen de Oekraïners, niet tegen andere landen. En trouwens: wat er ook in de Bulgaarse munitiedepots ligt, zal niet genoeg zijn om Rusland te bevechten. Je hebt geen slecht leger, je mensen zijn goed, maar het is niet genoeg om te vechten tegen 160 miljoen mensen. Daarom is het goed om wapens te leveren, zodat wij onszelf kunnen verdedigen, en de oorlog niet naar jouw land komt.”

“Oekraïne en de NAVO hebben gedeelde waarden”, aldus Zelenski. “Je kan niet Rusland steunen en tegelijk voor een scenario zijn waarin Rusland en de NAVO elkaar in evenwicht houden, want Rusland wil de NAVO vernietigen, het wil Europa en de Europese Unie vernietigen. Begrijp je mij?”

Na die oplawaai vroeg een zichtbaar geërgerde Radev aan de aanwezige televisiecamera’s om de vergaderzaal in het presidentiële paleis te verlaten.

Ontmoeting met premier

Zelenski was eigenlijk in Sofia voor overleg met de pas verkozen premier Nikolai Denkov, die wel een voorstander is van wapenleveringen aan Oekraïne. Tijdens die ontmoeting herhaalde Zelenski zijn kritiek op Radev nog eens: “Als er oorlog is in Oekraïne, zal die zich niet uitbreiden naar andere gebieden: dat is een feit”, klonk het. “Maar sommige leiders zijn te pragmatisch. Ik hoop dat dit hen eens logisch doet nadenken. Als Oekraïners vechten, kan je beter helpen: dat is duidelijk. Anders zou de oorlog wel eens jullie richting uit kunnen komen. En je weet wat er dan gebeurt: kijk maar naar Oekraïne”, klonk het.