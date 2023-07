Commissariaat van Sint-Gillis aangevallen met molotovcocktail

Aan het politiecommissariaat op het Sint-Gillisvoorplein, in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, is afgelopen nacht brand gesticht. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid. Bij de brand vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.

“Een onbekende heeft inderdaad rond 03.00 uur brand gesticht aan ons commissariaat op het Sint-Gillisvoorplein”, zegt politiewoordvoerder Sarah Frederickx. “De voordeur is vernield en de inkom is beschadigd maar de rest van het gebouw heeft geen schade opgelopen. Er is ook niemand gewond geraakt.”

Volgens La Capitale maakte de dader gebruik van een molotovcocktail. Over het motief voor zijn daad is nog niets bekend. “We houden rekening met alle mogelijkheden, van iemand uit het anarchistische milieu tot een vergeldingsactie voor de slagen die we het drugsmilieu de voorbije weken hebben toegebracht”, aldus nog de politiewoordvoerder.