Expo over Jean-Marie Pfaff opent dit weekend in Beveren

In Beveren wordt dit weekend een tijdelijke expo over doelman Jean-Marie Pfaff geopend. De legendarische keeper werd vorig jaar ereburger van de Oost-Vlaamse gemeente waar hij opgroeide. Sindsdien wordt er gewerkt aan de tentoonstelling met foto’s, trofeeën en tot de verbeelding sprekende truien van onder meer Maradona, Cruijff en Ronaldo.

Jean-Marie Pfaff groeide op in Beveren, als tiende uit een gezin van twaalf kinderen. Hij leerde voetballen op straat en in de centrumschool in Beveren. Op 10-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij SK Beveren, waar hij later doelman werd. In 1971 maakte hij zijn debuut bij het eerste elftal van SK Beveren, waarmee hij in 1979 landskampioen werd.

De gemeente Beveren is “met recht en rede trots op zijn rijke voetbalgeschiedenis en daar heeft Jean-Marie een niet te onderschatten rol in gespeeld”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Hoewel hij een schitterende internationale carrière uitbouwde, bleef hij Beveren altijd dankbaar en trouw.”

De tentoonstelling is opgericht in het oude gemeentehuis van Beveren. Op zaterdag 8 juli wordt het pop-upmuseum van El Sympatico plechtig geopend door burgemeester Van de Vijver en Jean-Marie zelf. Het museum opent op dinsdag 11 juli de deuren voor het grote publiek.