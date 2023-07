Europese Unie keurt miljoenenplan voor levering van munitie aan Oekraïne goed

De ‘Act in Support of Ammunition Production’ (ASAP) vormt het derde luik van een plan dat de EU-lidstaten in maart goedkeurden, en dat moet garanderen dat de EU binnen het jaar één miljoen stuks 155 mm-munitie kan leveren aan Oekraïne. Naast leveringen uit de bestaande nationale stocks en de gemeenschappelijke aankoop van munitie voorziet dat plan in de versterking van de productie in Europa.

Tegen het einde van deze maand moet de wet in werking treden en kan het geld beginnen te vloeien. Er kan tot 500 miljoen euro uit de Europese begroting worden gehaald om de productie van grond-grondmunitie, artilleriemunitie en raketten te faciliteren. Het gaat om leningen om de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie op te schalen en flessenhalzen weg te werken. De betrokken bedrijven zullen ook makkelijker toegang krijgen tot publieke en private investeringen in hun wapenproductie.

Het akkoord over de ASAP-wet is een van de eerste pluimen die het nieuwe Spaanse voorzitterschap van de Raad op zijn hoed mag steken. Minister van Defensie Margarita Robles is dan ook erg opgetogen. “Dit is het zoveelste bewijs van de niet-aflatende inzet van de EU om Oekraïne te steunen”, zegt ze. “Het versterkt de technologische en industriële basis van de Europese defensie, en garandeert op lange termijn de veiligheid en verdediging van de Europese burgers. “

Europees Parlementslid Jerzy Buzek, die mee onderhandelde, noemt de wet “van strategisch belang voor het Oekraïense tegenoffensief” in de oorlog met Rusland. “Het was voor ons van cruciaal belang dat dit fonds financiële steun kan geven aan de beste projecten, of ze nu groot of klein zijn. We zijn erin geslaagd voorrang te geven aan kmo’s en mid-caps.” De Europese Volkspartij van Burzek roept intussen op ook andere defensieprojecten meer geld en middelen te geven. “We moeten dringend onze begrotingsprioriteiten aanpassen”, luidt het.

Volgende week zal de plenaire vergadering van het Europees Parlement de wet reeds goedkeuren, tijdens haar laatste bijeenkomst voor het zomerreces.