Drie doden nadat auto inrijdt op familie in Italië

In Noord-Italië is een Duitse vrouw met haar auto ingereden op een familie. Daarbij vielen drie doden. Dat bevestigt de politie van Santo Stefano di Cadore.

De vrouw zou donderdagnamiddag met haar wagen aan hoge snelheid zijn ingereden op de familie in het dorpje nabij de Oostenrijkse grens. De grootmoeder, vader en een tweejarig kind overleefden de klap niet. De moeder raakte lichtgewond. De grootvader, die een paar meter achterop liep, werd in shock in het ziekenhuis opgenomen.

De Duitse vrouw werd ondervraagd, en in voorlopige hechtenis genomen. Volgens Italiaanse media zou ze mogelijk haar gsm hebben gebruikt achter het stuur.