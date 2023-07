Schiphol mag aantal vluchten dan toch al verlagen

Het aantal vluchten op Schiphol mag toch al wel omlaag. Dat heeft de Nederlandse rechter geoordeeld in hoger beroep. Volgens het gerechtshof van Amsterdam heeft de Nederlandse overheid toch de goede stappen doorlopen om het aantal vluchten voor het vliegseizoen 2023-24 omlaag te brengen van 500.000 naar 460.000. Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Corendon en TUI waren het niet eens met dit plan, en wonnen hier eerder een kort geding over. De Nederlandse overheid ging echter in hoger beroep.

In het kort geding had de rechter in april geoordeeld dat de Staat Europese regels had moeten volgen om de krimp door te voeren. Die stellen dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol, waar dan eerst nog andere maatregelen uit moeten volgen. Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Het is van mening dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat die de Staat op deze manier wel kan invoeren zonder dat die Europese regels van belang zijn.

Ook gaat de rechter nu mee in het verweer van de Staat dat er een gedoogsituatie was voor het hogere aantal vluchten, want eigenlijk zijn er maar 400.000 vluchten per jaar toegestaan. Het hof zegt dat de luchtvaartmaatschappijen er “geen recht op hebben dat de illegale situatie die de Staat gedoogde onveranderd in stand blijft”. “Ook oordeelt het hof dat de voorgenomen maatregelen niet evident in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”

De Nederlandse Staat wil vanaf het vliegseizoen 2024-25 naar 440.000 vluchten en is daar al een procedure voor begonnen. Schiphol zag de eerste verlaging van het aantal vluchten van het komende vliegseizoen als een noodzakelijke tussenstap.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen vragen zich in een reactie af of het doel voor volgend jaar nog wel haalbaar is. Branchevereniging Barin wijst erop dat de maatschappijen hun planning al opgemaakt hebben. Daarnaast bestaat de kans op vergeldingsmaatregelen uit andere landen, vreest Barin.

De organisatie roept op tot een “constructieve dialoog”, in de hoop dat er toch nog een middenweg mogelijk is. Bevoegd minister Mark Harbers plant alvast verdere gesprekken. “We moeten even goed kijken hoe het matcht met hun dienstregelingen”, zegt Harbers.

De luchthaven zelf kan zich in de uitkomst vinden.