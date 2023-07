Vrees voor Jürgen Conings-scenario: onduidelijk waar ex-militair zich bevindt na doodsbedreigingen aan premier De Croo

De politie is op zoek naar een jonge ex-militair die vrijdagvoormiddag op sociale media dreigde om premier Alexander De Croo te doden. De buurt van de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg – waar de man woont – is momenteel afgesloten met politielint omdat niet duidelijk is of de man gevaarlijk is.

Het parket van Limburg kreeg vrijdagvoormiddag weet van filmpjes die de ex-militair postte op Facebook. In een van de video’s is duidelijk te zien hoe hij met een wapen (nep of echt is onduidelijk) schiet op een foto van de premier die tegen een boom hangt.

De lokale politie Kempenland stelde vrijdagvoormiddag al een perimeter in rond het huis waar de man alleen woont. Alhoewel de man niet meer bij het leger werkt, woont hij samen met zijn kat nog wel in een huis van CDSCA (verhuurcentrale militaire woningen). Of de verdachte nog effectief in zijn huis is, is niet duidelijk. Enkele buren mogen voorlopig ook hun huis niet uit tot de man is gearresteerd of blijkt dat hij weg is. “De operatie loopt nog. Ik kan daar niks over zeggen”, reageerde burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke.

De ex-militair kondigde in ieder geval enkele uren geleden zelf op sociale media aan dat hij in Noorwegen zit. Hij liet weten dat zijn gsm zou uitvallen. “Ik overleef dit wel in de natuur. Ik ben thuis hier. In mijn huis vind je boeken, de akashakronieken en een boek over shamanisme. Mijn achterdeur is open, mijn buurvrouw heeft een kleine jullie hoeven niet teveel lawaai te maken. Hou daar rekening bij. Mijn rol is voorbij.”

Eerder deze week had hij tegen buren gezegd dat hij naar Schotland wilde vertrekken. De verdachte is volgens veel buren een vriendelijke jongeman die wel wat psychische problemen te kampen had.

De ex-militair was een tijd geleden lid van een fitnessclub. “We hebben hem buiten gewerkt. Het is al lang geleden dat hij hier lid was. Zijn gedachtegang was toen al verkeerd. In het begin was hij een klant en dan begin je van alles aan hem te merken. Hij is ook een tijdje opgenomen geweest in een instelling. Bij hem leeft het gevoel dat de hele wereld tegen hem is.”

Motorbende

Op zijn Facebookpagina valt in een vonnis te lezen dat zijn veiligheidsmachtiging na zijn ontslag bij het leger is ingetrokken. In datzelfde vonnis staat dat de jongeman lid is geweest van een motorbende die betrapt zijn met geladen wapens, munitie, messen, handschoenen en bivakmutsen. Ook zou de verdachte betrokken zijn geweest bij het beramen van een aanslag tegen een Antwerpse politicus. Die aanslag werd nooit uitgevoerd.

© sb

© sb