LIVE. Illegale rave bezig in Brecht: feestvierders stromen toe, politie zet ingangen af, provinciaal rampenplan afgekondigd

Ook Tienen neemt maatregelen naar aanleiding van mogelijke illegale raveparty

De stad Tienen heeft maatregelen genomen tegen de mogelijke komst van een nieuwe illegale rave komend weekend. Dat meldt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Ook in Glabbeek en Sint-Truiden zijn al maatregelen genomen. "We hebben geen aanwijzingen waar de rave zou plaatsen, enkel dat er iets op til zou zijn", vertelt burgemeester Partyka. "Maar we zijn wel beducht, en nemen preventief enkele maatregelen."



Aan het voormalig militair domein in Vissenaken, deelgemeente van Tienen, is de toegangsweg afgesloten. Op een andere grote site, het vliegveld van Goetsenhoven, is het afsluiten van de ingangen moeilijker. Het domein is niet alleen groter, er zijn ook nog activiteiten van twee vliegclubs gaande. "De politie is daarom extra waakzaam en patrouilleert extra op die locatie", laat Partyka weten.



Intussen hebben ook de gemeentes Glabbeek en Sint-Truiden preventief actie ondernomen. In Glabbeek zijn zeecontainers geplaatst voor de toegangswegen van de oude militaire site van Attenrode-Wever. Dat domein is in 2013 al eens gebruikt voor een raveparty. In Sint-Truiden wordt ingezet op preventie, maar kunnen de toegangswegen tot de site in Brustem, waar twee maanden geleden al een grote illegale rave plaatsvond, niet worden afgesloten, omdat het domein geen eigendom is van de stad.



Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zei vrijdagochtend dat "onmiddellijk is opgetreden" toen er signalen opdoken over de mogelijke organisatie van een illegaal feest. De federale politie kan de lokale politie indien nodig ondersteunen, aldus de minister. "Het is goed dat we nu meer informatie hebben dan de vorige keer, toen iedereen verrast was."