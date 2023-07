Jimmy liep verschillende keren tegen de lamp in de Eindestraat in Dilsen-Stokkem. “Waarom zetten ze geen waarschuwingsbord voor de trajectcontrole?” — © Karel Hemerijckx

Dilsen-Stokkem

In amper een paar dagen tijd kreeg Jimmy Gerrits (36) acht snelheidsboetes in de bus door twee nieuwe trajectcontroles in Dilsen-Stokkem. Een zware financiële klap nu hij na een terminale kankerdiagnose een uitkering van maar 1.387 euro krijgt. “Waarom sturen ze die boetes niet eerder op? Het is gewoon kassa kassa voor de overheid.”