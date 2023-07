Shetlandpony in weide gedood met pistool met slagpin: “Waarom doet iemand zoiets?”

In een wei op Hoogeind in Meer (Hoogstraten) is donderdagnamiddag een 14-jarige shetlandpony doodgeschoten. Eigenares Nicole begrijpt niet wat de dader bezield heeft, want het dier was bijzonder mak. De politie is een onderzoek gestart en Nicole doet een oproep naar getuigen. “Het is niet alleen erg voor mij, maar ook voor de andere pony die in de wei stond.”

De doodgeschoten pony stond samen met een andere pony en een paard in de wei op Hoogeind. “Ik was donderdag in het buitenland”, vertelt Nicole. “Een buurman die voor de dieren zorgt, merkte in de namiddag dat een van de pony’s op de grond lag. Hij dacht eerst dat het te maken had met de warmte of misschien kolieken. Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het hoofd bebloed was.”

“Het bloed kwam uit een gaatje in het hoofd. De politie werd verwittigd en de dierenarts is langsgeweest. Die heeft een rapport opgesteld en daarin wordt bevestigd dat de pony is neergeschoten. Een kogel hebben we niet aangetroffen. Dat doet vermoeden dat de dader een pistool met een slagpin bij zich had. Die gebruiken ze ook in slachthuizen om het genadeschot te geven. Je moet al enige kennis hebben om dat wapen te kunnen hanteren.” (Lees verder onder de foto)

© rr

“De paarden staan een eindje van de straat vandaan. De dader kan dus niet vanop de straat of de berm op de pony gemikt hebben. Hij moet echt tot vlak bij het dier gestapt zijn. De twee andere paarden verhuizen uit voorzorg naar een andere weide.”

Samen opgegroeid

Nicole hoopt dat de dader gevonden wordt. “Waarom doet iemand zoiets? De beide pony’s waren altijd bijzonder mak en deden niemand kwaad. Als we op het terras zaten, dan kwamen ze vaak naar ons toegestapt. Ik vind het niet alleen erg voor mezelf, maar ook voor de andere shetlandpony. Ze zijn samen opgegroeid, maar nu blijft er eentje alleen achter. De buren hebben donderdagnamiddag niets verdacht gemerkt. Daarom doe ik een oproep aan iedereen die mogelijk toch iets gezien heeft of misschien camerabeelden kan bezorgen een melding doet bij de politie”, aldus Nicole.