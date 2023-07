Met de auto of met de trein? Mag je zwemmen? En wat als je nog geen hotel hebt? Dit moet je weten als je dit weekend naar de kust trekt

In Wallonië en delen van Nederland zit het schooljaar er nu ook op en het jaarlijkse bouwverlof gaat van start. Koppel dat aan tropische temperaturen en je krijgt een typisch druk weekend aan de Belgische kust. Je kan dus maar beter voorbereid zijn. Wanneer vertrek je best? Ga je met de trein of met de auto? Waar kan je best parkeren? Mag er al gezwommen worden? En wat als ik nog een hotel nodig heb? Wij beantwoorden alle praktische vragen.