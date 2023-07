Verenigde Staten keuren medicijn tegen alzheimer goed

Het gaat om de eerste behandeling waarvan is bewezen dat ze de opmars van de ziekte afremt. Het geneesmiddel – lecanemab, dat onder de merknaam Leqembi verkocht wordt – is ontwikkeld door de farmabedrijven Eisai en Biogen. Het kreeg in januari al versnelde goedkeuring door de FDA.

Bij de normale, volledige goedkeuring nu heeft het agentschap van de Amerikaanse federale overheid volgens The New York Times en The Washington Post een waarschuwing geplaatst op het etiket van het medicijn. Daarop staat dat in zeldzame gevallen het middel “serieuze en levensbedreigende situaties” kan veroorzaken. Ook zijn er gevallen geweest van hersenbloeding “waarvan sommige dodelijk waren”. Toch noemt de FDA het middel over het algemeen een veilige en effectieve behandeling.

Alzheimer genezen doet Leqembi niet. Het medicijn kan geen reeds opgelopen schade aan het geheugen herstellen, kan ook het verloop van de ziekte niet terugdraaien of ervoor zorgen dat de ziekte niet erger wordt. Wel kan het alzheimer vertragen, door in te werken op de amyloid-eiwitten, die aan de basis liggen van de meest voorkomende vorm van dementie.

27 procent trager

De goedkeuring van het medicijn is gebaseerd op een grote studie die aantoonde dat patiënten die Leqembi achttien maanden lang toegediend kregen 27 procent langzamer achteruitgingen dan patiënten die een placebo toegediend kregen. In de studie kreeg zo’n 13 procent last van zwelling of bloeding in de hersenen.

Het medicijn wordt om de twee weken via een infuus toegediend. Het is bedoeld voor mensen die lijden aan een milde vorm van dementie of een voorstadium van alzheimer. Geschat wordt dat in de VS zo’n 1,5 miljoen mensen lijden aan het begin van alzheimer. Bij ongeveer 5 miljoen mensen is de ziekte te ver gevorderd om in aanmerking te komen voor een behandeling met Leqembi, aldus The New York Times.