Moessonregens in Pakistan eisten al vijftig mensenlevens

Sinds het begin van de moessonregens eind juni zijn in Pakistan al minstens vijftig doden gevallen. Dat heeft de Pakistaanse autoriteit voor rampenbeheer gemeld.

De meeste doden vielen in de provincie Punjab. In de provinciehoofdstad Lahore werd de afgelopen twee dagen de zwaarste regenval in decennia genoteerd.

De meeste mensen kwamen om het leven doordat hun huizen bezweken onder de watermassa’s. In de noordelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa veroorzaakte de zware regenval ook aardverschuivingen, waarbij acht kinderen het leven lieten.

De moessonregens kosten jaar na jaar mensenlevens in Pakistan. Afgelopen zomer kreeg Pakistan af te rekenen met massale overstromingen waarbij meer dan 1.700 mensen om het leven kwamen en een derde van het land onder water kwam te staan.

