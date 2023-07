Beerschot versterkt zich met flankaanvaller Tom Reyners (ex-Beveren) en onderhandelt met Duitser Jan Boller (ex-LASK)

Beerschot heeft een nieuwe (flank)aanvaller beet. Tom Reyners was de afgelopen drie seizoenen te bewonderen op de Freethiel, waar zijn contract deze zomer afliep. De 23-jarige Belg tekende vrijdagvoormiddag een contract op het Kiel tot medio 2025.

Tom Reyners is een jeugdproduct van Racing Genk, maar tekende in juli 2020 uiteindelijk een profcontract bij Beveren. De afgelopen twee seizoenen kwam de jonge winger 35 keer in actie in de Challenger Pro League. Maar zeker vorig jaar moest hij het vooral stellen met invalbeurten en haalde hij zo nu en dan ook de selectie niet.

Nu komt Reyners zijn geluk dus beproeven bij reeksgenoot Beerschot. Op de site van de Mannekes laat technisch directeur Cspregi alvast weten dat de nieuwe aanwinst erg gemotiveerd is om binnenkort een mauve-wit truitje aan te trekken. “En laat dat nu net iets zijn dat we afgelopen weken heel wat minder voelden bij bepaalde spelers”, geeft Gyorgy Csepregi aan. “Ik ben dan ook heel erg blij dat we nu opnieuw een speler met een sterk profiel kunnen toevoegen aan onze kern die zich echt 100 procent wil geven voor onze club.”

Reyners komt dus speelminuten zoeken op het Kiel, waar hij onder anderen de vertrokken Ilias Sebaoui en Thibo Baeten mee moet doen vergeten. Volgens Csepregi is de flankaanvaller een echte meerwaarde voor de A-kern. “Tom is volgens mij een echte versterking voor ons aanvallende compartiment. Hij is snel, technisch sterk en brengt heel wat creativiteit”, besluit de technisch manager van Beerschot.

Onderhandelingen met Duitse centrale verdediger Jan Boller

Beerschot is ook nog aan het onderhandelen met de transfervrije Duitser Jan Boller, die vorig seizoen uitkwam voor het Oostenrijkse LASK. Boller werkte zowel bij LASK als bij FC Juniors OÖ al een keer samen met de huidige T1 van Beerschot Andreas Wieland. Straffer nog: het is de speler die al de meeste matchen onder Wieland gespeeld heeft.

De 22-jarige centrale verdediger stond vorig seizoen wel slechts één keer aan de aftrap in de Oostenrijkse Bundesliga, omwille van een gescheurde kruisband aan de linkerknie. Het is dus afwachten of Beerschot de jonge Duitser effectief een contract zal geven.