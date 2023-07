Bij het huis van Cyriel is het duidelijk dat je in de Mechelse deelgemeente Heffen bent. Het probleem is echter om het huis te vinden. — © Joren De Weerdt

Heffen, Blaasveld

Cyriel Verbruggen (75) woont in de Heidestraat 11, en die ligt in de Mechelse deelgemeente Heffen. Alleen is hij blijkbaar de enige die dat weet. Postbodes, pakjesdiensten, klusjesmannen,… Allemaal raken ze het spoor bijster. Wat is er aan de hand?