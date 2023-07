Zwitserse spionnen spelen namen 160 Belgen door aan Verenigde Arabische Emiraten

Een privaat Zwitsers inlichtingenbedrijf heeft de namen van honderden Europeanen gelinkt aan de moslimbroeders en doorgespeeld aan de inlichtingendiensten van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat blijkt uit informatie die in handen kwam van het journalistieke netwerk European Investigative Collaborations (EIC) en waarover De Standaard en Le Soir vrijdag berichtten.

Het Zwitserse Alp Services probeerde van 2017 tot 2020 in opdracht van de Emiraten het Europese netwerk van het Moslimbroederschap in kaart te brengen. De namen van minstens 1.000 mensen en 400 organisaties uit achttien landen werden doorgespeeld. In België gaat het om 160 mensen en meer dan 80 organisaties en bedrijven. De Golfstaat betaalde daarvoor zeker 5,7 miljoen euro.

Volgens De Standaard gingen de spionnen echter slordig te werk. “Hun lijsten waren grotendeels gebaseerd op bij de haren getrokken associaties”, zo schrijft de krant. “Zo belandden honderden onschuldige mensen op lijsten tussen veroordeelde terroristen en echte islamitische fundamentalisten”.

Foutieve omschrijving

Onder meer federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi belandde op de lijst. Zo wordt ze foutief omschreven als vicevoorzitter van de Belgische Moslimexecutieve. “Het zou grappig zijn om je voor te stellen dat een staat voor deze informatie heeft betaald als de situatie niet ernstig was: particuliere bedrijven werken op Europees grondgebied in opdracht van buitenlandse belangen en aarzelen niet om dossiers te fabriceren”, reageerde Khattabi, die eind dit jaar verwacht wordt op COP 28, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, in ... Dubai.

Op de Belgische lijst staan voorts onder meer de partij van Khattabi, Ecolo, de Genkse opiniemaker Fouad Gandoul en de Molenbeekse cultuuronderneemster Fatima Zibouh.