Stijn Stijnen blijft tot 2026 coach van Patro Eisden Maasmechelen

De 42-jarige Stijnen, voormalig sluitstuk van Club Brugge en dertigvoudig Rode Duivel, staat sinds 2018 aan het roer bij Patro. Onder zijn leiding realiseerden de Limburgers twee promoties, waaronder in de voorbije jaargang. Volgend seizoen treden de Koempels aan in de Challenger Pro League.

“Stijn is zeer bepalend geweest in het succes van de club de afgelopen jaren. Dat is ook zo gebleven tijdens het afgelopen anderhalf jaar dat wij deel uit maken van deze mooie club. We zijn dan ook zeer trots om te melden dat we het contract van Stijn verlengd hebben. Stijn is zonder twijfel de juiste manager voor Patro Eisden. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij ons naar nog meer successen zal loodsen”, klonk voorzitter Coley Parry opgetogen.