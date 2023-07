‘Grootste online misbruiker van minderjarigen ooit in Nederland’ maakte ook slachtoffers in België

“Hij heeft het leven van heel veel van die meisjes tot een hel gemaakt en heeft ervoor gezorgd dat hij verdachte is en zal worden van een heel groot aantal zedenfeiten”, zei Marieke Fimerius, officier van justitie tijdens een pro-formazitting over de 24-jarige Gianni de W.. De man zit al sinds 11 oktober 2022 in hechtenis, maar in januari van dit jaar kwam pas aan het licht hoe groot de zaak wel degelijk is. De officier van justitie noemde het toen “het grootste onderzoek naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland.”

De W. legde via sociale media, zoals Snapchat en Instagram, onder een valse naam contact met meisjes en vrouwen en bood hen na een tijd geld aan om naaktfoto’s en -filmpjes te maken. Als de meisjes daarmee wilden stoppen, dreigde hij ermee de beelden online te zetten.

Op zijn computer vond de politie meer dan 150 mappen met daarin foto’s en filmpjes van de slachtoffers. Van één slachtoffer vond de politie zelfs meer dan 100.000 beelden terug. De W. zou uit enkele filmpjes stilstaande beelden genomen hebben om zo een aan gigantisch arsenaal foto’s te komen. Volgens de advocaat van de man zitten daar veel dubbele beelden tussen, maar volgens de Nederlandse justitie is dat niet het geval en lijken veel beelden gewoon op elkaar omdat ze uit hetzelfde filmpje komen.

Momenteel staat de teller al op 171 slachtoffers. Daarvan zijn er 93 minderjarig of waren ze minderjarig op het moment van de feiten. 38 slachtoffers moeten ook nog geïdentificeerd worden. Inmiddels deden 24 minderjarige en twee meerderjarige slachtoffers aangifte, maar er worden er nog meer verwacht. De W. zou ook minstens twee slachtoffers gemaakt hebben in België, werd vrijdag duidelijk in de rechtbank. Eén van hen zou ook aangifte willen doen en had volgens het Algemeen Dagblad al contact met de politie.

De man zelf verscheen niet in de rechtbank “vanwege de aandacht voor de zaak.” Maar de rechter raadde hem aan om toch een keer de media onder ogen te komen, aangezien hij dat in de toekomst, wanneer de zaak ten gronde behandeld wordt, toch zal moeten. De volgende zitting is gepland op 3 oktober en de zaak zal begin volgend jaar inhoudelijk behandeld worden. (sgg)