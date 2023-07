Automobilist komt om bij aanrijding met vrachtwagen in Doornik

Een auto is vrijdag in Doornik tegen een vrachtwagen gebotst die uit een fabriek kwam gereden. De bestuurder van de auto is ter plekke om het leven gekomen.

De hulpdiensten werden er rond 10.30 uur van verwittigd dat er op de chaussée de Bruxelles (N7) in Doornik een ongeval was gebeurd ter hoogte van de dorpen Gaurain-Ramecroix en Barry. Een automobilist had een vrachtwagen die uit een steenbakkerij van het bedrijf Ploegsteert reed, niet meer kunnen ontwijken.

De klap was hevig. De bestuurder van de auto was al dood toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het slachtoffer was 36 jaar oud.