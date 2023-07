TOT ONZE GROTE SPIJT: Wim (52) denkt nog altijd aan die ene jeugdliefde. “Ik heb haar nummer nog. Vlak voor ik doodga, bel ik haar”

Wim is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen, maar toch droomt hij ’s nachts nog van zijn eerste grote jeugdliefde. “Ik durfde nooit initiatief nemen bij haar. Maar nog altijd vraag ik me af: wat als...”, zegt hij in onze podcast Tot Onze Grote Spijt. Zal Wim haar ooit nog ontmoeten? En wat als de jeugdliefde in kwestie zich in dit verhaal herkent? Zal ze contact nemen?