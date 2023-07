Martine is insectenplaag spuugzat en dient ook klacht in bij vredegerecht: “We kunnen zelfs onze ramen niet openzetten”

Schellebelle/Baasrode

Martine De Pauw (60) is de terugkerende knijtenplaag in Schellebelle beu. De vrouw woont vlak aan de Schelde en ondervindt al vijf jaar lang last van de kleine, bijtende insecten die hevige jeuk en littekens veroorzaken. De maat is vol voor Martine, en dus schaart ze zich nu achter het initiatief van Guy Rottiers (58) uit Baasrode die eerder al naar de rechter is gestapt voor het aanhoudende probleem.