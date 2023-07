Tariq Ramadan doorverwezen naar rechtbank in Parijs voor verkrachting van vier vrouwen

De Zwitserse theoloog Tariq Ramadan is door twee Franse onderzoeksrechters doorverwezen naar een rechtbank in Parijs. Dat hebben gerechtelijke bronnen meegedeeld aan Franse media. Ramadan wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2016 vier vrouwen te hebben verkracht.

Ramadan werd in 2019 in beschuldiging gesteld. Het parket had gevraagd om de 60-jarige theoloog naar het hof van assisen te verwijzen. Volgens Franse media is nu beslist dat hij voor een strafrechtbank zal moeten verschijnen, die bestaat uit professionele rechters. Er zal dus geen jury oordelen over de schuldvraag.

Ramadan heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

In mei had Ramadan zich ook al in Zwiterserland moeten verantwoorden in een verkrachtingszaak. Hij werd toen door de correctionele rechtbank van Genève vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijzen waren.

Overigens sloot Ramadan in 2015 al een akkoord voor het Belgische gerecht met een andere, Belgische vrouw met wie hij een relatie zou hebben gehad. In ruil voor haar stilzwijgen over hun relatie betaalde hij haar 27.000 euro.